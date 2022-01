Microids va développer 3 nouveaux jeux Garfield

Après Garfield Kart et Nickelodeon All-Star Brawl, le chat le plus fainéant du monde va continuer sa carrière dans le jeu vidéo avec Microids. On apprend ainsi que l’on peut compter sur 3 prochains jeux à l’avenir.

Une collaboration qui a du chat

Microids et ViacomCBS Products ont annoncé la signature d’un contrat d’édition qui va permettre à l’éditeur français d’exploiter les droits de la licence Garfield afin de développer trois nouveaux jeux dans les années qui viennent. On ne sait pas encore quelles formes ils prendront, mais ils devraient normalement se distinguer avec des genres différents (et pourquoi pas un jeu mobile étant donné les tendances de l’industrie).

Alain Milly, Directeur Editorial chez Microids déclare : « La signature de cet accord avec ViacomCBS Consumer Products nous ravit ! Garfield constitue une licence renommée et familiale qui s’intègre parfaitement à notre catalogue axé sur des franchises reconnues et grand public. Suite à nos précédentes collaborations fructueuses sur des jeux comme Garfield : Wild Ride et Garfield Kart Furious Racing, nous sommes fiers de nous voir accorder à nouveau la confiance de ViacomCBS Consumer Products sur ces trois nouveaux jeux ».

Le choix semble en tout cas logique étant donné que Microids est habitué aux adaptations de licences du monde de la BD (ou comic strip pour Garfield). Récemment, ils ont par exemple sorti Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille ou encore Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !.