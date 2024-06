Metal Slug Tactics refait enfin parler de lui avec une sortie prévue cet automne et une démo qui arrive d’ici peu de temps

La démo arrive sur Steam la semaine prochaine

Le studio et son éditeur ne sont pas encore prêts à lâcher une date de sortie définitive, sans doute en raison de tous les reports déjà enregistrés pour le jeu, mais ils peuvent déjà nous affirmer que Metal Slug Tactics devrait bien sortir dans le courant de cet automne 2024. Et pour fêter la nouvelle, on a droit à un nouvel aperçu du jeu via ce trailer inédit.

L’autre nouvelle à retenir, et non des moindres, c’est la présence du jeu au programme du Steam Next Fest. Ce qui veut dire qu’une démo de Metal Slug Tactics sera proposée sur la plateforme de Valve du 10 au 17 juin prochain. L’occasion parfaite pour tester le titre avant sa sortie dans quelques mois, aussi bien sur PC que sur consoles puisque le jeu arrivera aussi sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.