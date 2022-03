Dans Elden Ring, vous allez parfois récupérer des talismans qui augmenteront les capacités de votre personnage. Ces bijoux permettent d’adapter votre style de jeu grâce à des bonus non négligeables. Parmi ces talismans, nous allons aborder ici le Médaillon d’ambre céruléen + 1 obtenable à Solcastel dans le nord de la Cime des géants.

Où trouver le Médaillon d’ambre céruléen + 1 ?

Emplacement : Au nord de la Cime des géants à Solcastel

: Au nord de la Cime des géants à Solcastel Effet : Augmente grandement les PC maximums

Pour récupérer ce talisman, rendez-vous à l’extrême nord de la Cime des géants, plus exactement à Solcastel. Continuez sur le chemin qui s’offre à vous lors de l’entrée dans ces lieux pour finalement atteindre le site de grâce l’Eglise de l’Eclipse. Prenez la sortie de gauche dans l’Église et dirigez-vous ensuite à droite. Au loin, vous apercevrez une échelle, montez-la et continuez sur les remparts du château.

Arrivé au bout du chemin, tombez en contrebas puis continuez tout droit et éliminez l’ennemi qui vous barre la route. Sur votre droite se trouve une petite passerelle en bois sur laquelle repose un cadavre. Vous pourrez récupérer le Médaillon d’ambre céruléen + 1 à cet emplacement.

