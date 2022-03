Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici du Masque d’Okina. Celui-ci est obtenable aux Cimes des géants après avoir combattu un envahisseur.

Où trouver le Masque d’Okina ?

Emplacement : Cimes des géants

Arrivé aux Cimes des géants, progressez vers la forge au sud-est de la zone. En descendant dans cette zone vous trouverez en amont une Église sur votre droite. Celle-ci est le berceau d’un site de réapparition mais aussi du fantôme envahisseur Doigt Sanglant d’Okina. Battez cet ennemi pour hériter de son Katana ainsi que du Masque d’Okina.

