Marvel Rivals aura droit à un moins un nouveau héros toutes les six semaines, soit deux par saison

La régularité pour contenter la communauté

Cela avait déjà plus ou moins été confirmé par le passé, et avec le succès de la saison, pas question de changer de fusil d’épaule pour NetEase Games. Dans une interview chez Metro, le directeur créatif Guangyun Chen a pu confirmer que chaque nouvelle saison de Marvel Rivals apportera avec elle deux nouveaux héros, au minimum. Pas forcément deux d’un coup, puisqu’il précise que le jeu aura droit à au moins un nouveau personnage jouable toutes les six semaines, soit toutes les mi-saisons :

« Chaque saison, nous proposerons de nouvelles histoires, de nouvelles cartes et de nouveaux héros. En fait, nous allons diviser chaque saison en deux moitiés. La durée d’une saison est de trois mois. Et pour chaque moitié de saison, nous introduirons un nouveau héros. Nous souhaitons simplement continuer à améliorer l’expérience et, vous savez, garder tout le monde enthousiaste dans notre communauté. »

Cela pourra aussi être plus, à l’image de la saison 1 qui accueille 4 héros au total (deux en début de saison, et deux autres à venir). Autant dire que d’ici le premier anniversaire du jeu en décembre prochain, le casting de Marvel Rivals aura sensiblement évolué.

Marvel Rivals est disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre FAQ disponible dans notre guide complet.