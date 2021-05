Mario Golf: Super Rush se présente dans une longue vidéo

On n’avait plus vraiment revu Mario Golf: Super Rush depuis son annonce lors du dernier Nintendo Direct. A quelques semaines de sa sortie maintenant, Mario enfile à nouveau sa tenue de golfeur pour nous montrer tout ce que cet épisode nous réserve, et ce à travers une longue vidéo.

Des parties de golf plus rapides que jamais

Tout ce que vous devez savoir sur ce Mario Golf: Super Rush est présenté ici, comme le golf mêlée, qui permettra à tous les joueurs de jouer en même temps dans des terrains remplis de pièges. De quoi créer un joyeux chaos sur le green.

En dehors de cela, on a désormais un meilleur aperçu du casting du jeu, avec la présentation des coups spéciaux, ou encore le mode Aventure qui mettra en avant votre Mii.

Mario Golf Super Rush sera disponible le 25 juin 2021 sur Nintendo Switch.