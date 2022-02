Lost Ark : Le MMO free-to-play à ne pas manquer de 2022 ? Test en vidéo

Annoncé et attendu depuis 2014, Lost Ark est un MMO qui n’était disponible que sur certains territoires asiatiques jusqu’à présent. De longues années plus tard, voici que le projet débarque en occident, avec une première vague pour les possesseurs d’un pack fondateur, puis en free-to-play pour tous les autres joueurs et joueuses ce 11 février.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce mélange en hack’n’slash et MMO, on vous invite à visionner notre test en vidéo qui vous présente Lost Ark, qui dispose de nombreuses qualités. Vous pouvez également consulter notre guide complet pour plus de détails.