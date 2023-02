Logitech G lance ses écouteurs gaming true wireless avec les Logitech G FITS

Logitech G, la marque dédiée au gaming de la firme, annonce aujourd’hui des écouteurs sans-fil haut de gamme à destination des joueurs avec les Logitech G FITS. C’est disponible dès aujourd’hui et voici ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté.

Les premiers écouteurs gaming true wireless

Les écouteurs sans-fil se démocratisent de plus en plus dans la vie de tous les jours et Logitech a décidé de sortir une création spécialement pour les joueurs avec les Logitech G FITS. Des écouteurs gaming true wireless qui ont la particularité de s’adapter à la forme de vos oreilles via un système de moulage issu de leur technologie Lightform. Grâce au Bluetooth et à la connexion via un port USB-A ou USB-C, il promet une compatibilité avec un grand nombre de plateformes (PC, Mac, appareils Android, consoles PlayStation et Nintendo Switch) tout en proposant une très bonne qualité sonore souvent indispensable pour s’immerger ou pour tout ce qui touche à la compétition.

« Il s’agit des premiers écouteurs qui s’adaptent à l’oreille de leur utilisateur dans le secteur du gaming », déclare Ujesh Desai, Vice-Président et General Manager de Logitech Gaming. « Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que notre technologie Lightform vous donne un écouteur qui s’adapte parfaitement à votre oreille. Un concentré de technologie qui, associé à un dongle LIGHTSPEED, offre des écouteurs true wireless aux performances gaming inégalées. »

Malgré des LED présents sur chaque écouteur, les Logitech G FITS garantissent une autonomie de sept heures en mode Lightspeed (via port USB donc) et huit heures supplémentaires avec l’étui de rechargement. Lorsque l’on utilise le bluetooth, on passe à 10 heures et 12 heures supplémentaires avec l’étui. Une application dédiée vous permet de personnaliser votre écoute afin de l’optimiser pour différents styles de jeux ou encore pour écouter de la musique. Sachez qu’il vous serviront à communiquer avec d’autres joueurs, chaque écouteur contient deux microphones à formation de faisceau intégrés pour un rendu plus propre.

Les écouteurs Logitech G FITS sont disponible dès maintenant pour un prix de 249€.