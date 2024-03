Test Razer Seiren V3 Chroma – Un bon microphone qui brille par ses fonctionnalités d’éclairage RGB

Razer Seiren V3 Chroma

En ce début d’année, Razer a lancé deux nouveaux microphones de la gamme Seiren : le Seiren V3 Chroma (149,99€) et le Seiren V3 Mini (99€). Le premier offrant une expérience plus complète et le second, une version plus abordable même si les deux appareils rentrent déjà dans une gamme de prix raisonnable par rapport à ses concurrents. Ils se destinent avant tout aux joueurs et nous avons plus largement pensé aux streamers qui voudraient un microphone de bonne facture, mais qui ne manque pas d’atouts visuels pour égayer votre bureau. Nous avons pu prendre en main le Seiren V3 Chroma pendant près de deux semaines, voici donc notre verdict.

Design

Le Razer Seiren V3 Chroma se démarque avant tout par un design très moderne, conçu spécialement pour les streamers et les joueurs grâce à sa compacité et son allure attrayante. Avec seulement 21 cm de hauteur, il occupe peu d’espace sur le bureau et est pratiquement prêt à l’emploi dès le déballage. Le microphone est équipé d’un support antichoc intégré, mais peut également être monté sur des bras articulés standards pour ceux qui préfèrent cette configuration.

Son châssis en plastique mat, de forme cylindrique, est d’une grande élégance, notamment mis en valeur par les effets de lumière RGB. Ces jeux de lumière ne sont pas seulement esthétiques ; ils sont aussi pratiques, offrant une indication visuelle du niveau de gain du microphone en temps réel grâce à la couleur qui change sur la grille du micro, passant du vert au rouge, avec une étape intermédiaire en jaune.

Tout est fait pour que vous puissiez faire vos réglages rapidement et sans avoir à regarder votre écran. Cette fonctionnalité est rendue possible par le capteur multifonction situé au sommet du microphone. Un simple tapotement permet de couper le son du micro, plusieurs tapotements font défiler les effets lumineux Chroma, et un appui prolongé permet de basculer entre les réglages de volume et de gain grâce à la molette située à l’avant. Les effets de lumière servent également d’indicateurs pour ces réglages, par exemple, en devenant rouge lorsque le micro est coupé. On profite ainsi d’un confort d’utilisation sans pareille et surtout très ergonomique.

Performances

Malgré un niveau de gain initialement faible, le Razer Seiren V3 Chroma assure une capture sonore de qualité avec une restitution fidèle de la voix, grâce à sa directivité supercardioïde. Il atteint un taux d’échantillonnage maximal de 96 kHz avec une profondeur de 24 bits. Que ce soit pour des conversations vocales ou l’enregistrement de vidéos, il délivre une qualité sonore qui répond aux attentes pour un produit de cette gamme de prix.

Pour optimiser ses performances, l’utilisation du logiciel propriétaire Razer Synapse s’avère indispensable. L’appareil inclut un limiteur de Gain Numérique et un contrôle de gain automatique. Cela pourra s’avérer utile si vous avez peur du rendu lorsque vous parlez assez fort ou bien que vos réactions en stream sont assez bruyantes. L’activation du limiteur de gain numérique bloquera ainsi les gros pics audio, tandis que le contrôle de gain automatique augmentera dynamiquement le gain à voix basse ou le diminuera en cas de fort volume.

Dans ce dernier cas, l’atténuation de bruit fait des merveilles, en revanche lorsque l’on parle à un volume un peu bas, les bruits de clavier et de souris, de même que certains bruits ambiants, se font entendre. Bien que le Plug-and-play offre un rendu très satisfaisant, le passage par le logiciel sera vivement conseillé pour que vous puissiez faire vos réglages en fonction de vos besoins (streaming, enregistrement de vidéo, chat en jeu).

Logiciel

Nous avons déjà évoqué des fonctionnalités du logiciel Synapse de Razer, mais ses fonctionnalités vont bien plus loin. L’onglet « Mixeur Stream » étend vos capacités de mixage audio pendant les sessions de streaming, en vous permettant de sélectionner des entrées et des sorties spécifiques pour une gestion plus fine de la direction du son et de régler les niveaux de volume de manière indépendante. Cet onglet offre également un lien direct vers les paramètres du mixeur de Windows, simplifiant ainsi l’accès aux réglages audio du système.

Quant à l’onglet « Eclairage », il vous donne la possibilité de personnaliser les effets RGB du Seiren V3 Chroma selon vos préférences. Pour ceux désirant une intégration plus poussée, l’installation du module Chroma Studio à travers le logiciel permet de concevoir des effets lumineux en synchronisation avec d’autres appareils. Pour aller encore plus loin, la marque propose même un module « Streamer Companion App ». Cela permet de paramétrer des effets d’éclairage lors d’alertes durant les streams ou bien de faire correspondre vos effets de lumière avec certains jeux.