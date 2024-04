Test HyperX Cloud III Wireless – Un casque gaming sans-fil polyvalent et à la durée de vie énorme

Hyper X a toujours eu une très bonne réputation concernant les casques gaming. Encore aujourd’hui, le Cloud II et le Cloud Alpha restent des références en la matière avec un bon rapport qualité/prix. Néanmoins, il est temps d’avancer avec la nouvelle génération de casques, les HyperX Cloud III. Nous avions déjà pris en main la version filaire de l’appareil. Cette fois-ci, il s’agit de voir si sa version wireless fait mieux ou aussi bien.

Design

Le modèle sans fil HyperX Cloud III conserve le design emblématique de ses prédécesseurs, affichant un châssis noir, agrémenté de touches de rouge et du logo de la marque, ainsi que des écouteurs de forme ovale. Cette continuité visuelle avec le Cloud II et Cloud Alpha est cependant enrichie de quelques ajustements subtils, notamment une mousse à mémoire de forme améliorée, offrant une douceur et une épaisseur accrues pour un confort optimisé.

Cette itération sans fil maintient la qualité reconnue de la gamme, tout en introduisant les avantages liés à la liberté de mouvement qu’offrent les casques sans fil. Un point notable est le retour du sac de rangement, absent dans la version filaire, apportant une solution pratique pour transporter le casque. Le pack inclus un dongle USB Type-C, un adaptateur USB Type-C vers USB Type-A pour une connectivité flexible, ainsi qu’un câble de charge USB Type-C et le microphone détachable.

Le confort est au rendez-vous grâce au rembourrage soigneusement ajusté de l’arceau et à la capacité des écouteurs à isoler efficacement du bruit ambiant. Cependant, le port prolongé peut s’avérer légèrement contraignant en raison de la pression exercée par les écouteurs. Pesant 330 grammes et construit autour d’une structure en aluminium, le HyperX Cloud III sans fil trouve un juste équilibre entre légèreté et robustesse, assurant à la fois une expérience d’écoute agréable et une durabilité appréciable.

Performance

Le Hyper X Cloud III Wireless est le choix de la sureté si vous souhaitez un casque gaming polyvalent. Compatible avec PC, PS4, PS5 et Switch, sa principale contrainte est l’obligation d’utiliser le dongle pour le mode sans fil, limitant ainsi la possibilité de le connecter simultanément à plusieurs appareils ou de profiter d’une connexion Bluetooth. Malgré cela, le casque s’inscrit dans la lignée de la réputation d’HyperX, en offrant d’excellentes performances autant pour le gaming que pour l’écoute de musique ou le visionnage de films. En comparaison avec le Cloud II, l’expérience offerte par ce nouveau modèle est nettement améliorée.

Toutefois, ceux à la recherche d’une expérience audio plus affinée pourraient explorer d’autres options, bien que le Cloud III réponde amplement aux besoins du grand public et, en particulier, des joueurs. Ses faiblesses résident principalement dans la reproduction des basses et l’absence de fonctionnalité d’annulation active du bruit. Cependant, sa connectivité à 2,4 GHz et sa capacité à offrir une spatialisation du son (exclusivement sur PC) compensent ces manques par un confort d’utilisation remarquable en sans fil. Pour exploiter pleinement ses fonctionnalités, il est toutefois nécessaire d’installer l’application HyperX NGENUITY et les drivers adéquats.

Nos tests sur divers jeux ont été satisfaisants, avec une distinction claire des différents sons dans des titres comme Battlefield 2042, ainsi qu’une immersion sonore appréciable dans des jeux tels que Dragon’s Dogma 2 ou Ender Magnolia. Même chose pour écouter de la musique durant les séances de rédaction sur le site même si, encore une fois, on sent la faiblesse des basses sur des morceaux un peu punchy. Vendu à 179,99€, il fait toutefois moins bien que l’un de ses concurrents à une gamme de prix similaire et qui nous avait particulièrement impressionné : le Razer Blackshark V2 Hyperspeed.

Autonomie et microphone

L’autonomie exceptionnelle de 120 heures du HyperX Cloud III Wireless constitue l’un de ses atouts majeurs, offrant une tranquillité d’esprit notable avec une seule charge complète. Cette endurance remarquable peut même conduire à oublier la nécessité de recharger le casque. Comme son homologue filaire, le microphone à annulation de bruit de HyperX, avec un filtre maillé intégré, reste l’un des meilleurs du marché. Malgré un gain un peu faible de base (un réglage suffit pour résoudre le souci), la retranscription de la voix est claire et sans aucun bruits de fond.

Si vous souhaitez compléter cet avis, n’hésitez pas à consulter notre test du HyperX Cloud III version filaire étant donné qu’ils sont quasiment identiques.