Little Town Hero Big Idea Edition est disponible sur Switch et PS4

Projet lancé par Game Freak, les papas de Pokémon, à destination de la Nintendo Switch, Little Town Hero sortait en fin d’année dernière. Après un accueil critique mitigé, ce RPG prenant place dans un univers tout mignon connait ce mois-ci une nouvelle sortie. Cette fois à destination de la PlayStation 4, mais aussi à nouveau sur l’hybride de Big N via une édition physique.

Game Freak sur tous les fronts

Malgré les reviews assez inégales que le titre a pu recevoir en fin d’année dernière, Game Freak semble plutôt satisfait de l’accueil que les joueurs lui ont réservé. En effet, l’entreprise nippone n’a pas tardé à annoncer que Little Town Hero connaîtrait aussi une parution sur PlayStation 4. Une version qui arrive, cette fois-ci, en physique comme en dématérialisé. L’occasion d’offrir à la Switch la cartouche qui lui manquait par ailleurs.

D’abord attendu pour le début du mois, Little Town Hero : Big Idea Edition fut finalement repoussé de quelques jours. Il sortait ce vendredi 25 juin, en simultané sur Switch et sur PS4. Rien de neuf à l’horizon dans son aventure très colorée, mais une édition physique qui ne se moque cependant pas du consommateur. En effet, en plus du jeu en boite, elle embarque la bande son au format CD, un poster, un artbook et des stickers.