La version physique de Little Town Hero arrivera aussi sur Switch

Sorti en octobre dernier sur Switch, Little Town Hero n’a pas été un franc succès, malgré l’engouement des joueurs lors de sa présentation au cours des Nintendo Direct. Il faut dire que le titre n’est arrivé qu’en version numérique, boudant la presse en ne livrant aucune version test et en ayant quasiment aucune communication en occident. Mais Game Freak semble bien décidé à donner une seconde vie à son RPG coloré.

Une sortie physique sur les consoles

On a donc tout d’abord appris l’existence d’une version PlayStation 4 qui arrivera en juin prochain. Celle-ci profitera d’un mode de difficulté facile et une version boîte. Désormais, on a la confirmation que NIS America propose bien une édition physique pour Little Town Hero, et ce, aussi bien sur la console de Sony que sur Switch.

Estampillée Big Idea Edition, cette version embarquera :

Le jeu en boîte

Un artbook ‘Life in the Village’

Un poster ‘Izzit? Dazzit?’

Un set de pins ‘Defender Duo’

La bande-son ‘Town Tunes’ sur CD

Une boîte collector

Le tout arrivera chez les différents revendeurs mais peut déjà être réservé sur la boutique officielle de NIS America au prix de 49.99$. Rendez-vous le 5 juin pour la sortie de Little Town Hero sur PlayStation 4 et Switch.