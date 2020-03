Quelles sont les sorties livres du mois ? (Mars 2020)

Comme chaque mois depuis bientôt un an maintenant, nous nous retrouvons pour parler des sorties livres à venir. Ce mois de mars sera plus léger que les autres, même si la quantité d’ouvrages à paraître reste toujours surprenante. Comme d’habitude, nous allons retrouver les éditeurs principaux du marché, dans une liste non-exhaustive que vous êtes libres de compléter dans les commentaires de cet article ou sur nos réseaux sociaux. Nous serons très heureux de pouvoir échanger avec vous sur le sujet.

Après un mois de février plutôt bien rempli, avec des articles sur Tout l’art de Death Stranding, La révolution arcade de Sega ou encore des articles de présentation sur Angolmois et Ares, il est temps de tourner notre regard vers l’avenir et voir de quoi les trente et un prochains jours vont être remplis. Bon, la réponse est simple… de livres et de jeux vidéo. Mais, malgré tout, nous allons aller voir plus en détails les ouvrages auxquels l’équipe d’ActuGaming va s’intéresser plus en profondeur.

Vous embarquez avec nous ?

Côté jeux vidéo

En mars, nos éditeurs favoris vont continuer de nous faire rêver au travers de moult ouvrages. Ces derniers seront toujours intéressants et diablement bien rédigés. Entre Third, Mana et Pix’n Love, que nous réserve ce nouveau mois de l’année 2020 ?

Third Editions

Tout d’abord, chez Third Editions, nous aurons droit à deux livres traitant d’un genre de jeu de plus en plus populaire avec les années. Nous parlons bien entendu des Souls. Un ouvrage sur Sekiro et une réédition du premier volume dédié à Dark Souls sont donc à venir !

Sekiro : La seconde vie des Souls

Dark Souls : Par-delà la mort – Volume 1 – Edition Luxe

Mana Books

Ensuite, Mana Books aura trois mangas à nous proposer. Oui, comme d’habitude, l’éditeur propose des mangas et se retrouve dans la partie jeux vidéo. La raison est toujours la même… deux mangas sont des adaptations de jeux vidéo, tandis que le troisième traite du sujet du jeu vidéo. Bref, bonne lecture !

Sekiro : Hanbei l’immortel

Danganronpa 2 – Tome 1

Hi Score Girl – Tome 5

Pix’n Love

En outre, Pix’n Love ne seront pas en reste. En effet, l’éditeur derrière les très bons ouvrages sur Harry Potter et L’histoire de Rare va publier un ouvrage sur Cuphead. Ce dernier arrivera le 20 mars.

Tout l’art de Cuphead

Côté mangas

Comme chaque mois, nous pourrons compter sur de nombreuses sorties mangas. Et, nous le savons, ces livres vous fascinent autant que n’importe quel autre livre. Du coup, hors de question pour nous de vous priver d’un petit récapitulatif de ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Pour la première fois, on va aussi vous parler de Doki Doki, un éditeur de séries made in japan un peu loufoques mais diablement intéressantes.

Meian

Chez Meian, le mois de mars sera un peu plus calme que les précédents. En effet, l’éditeur nous a habitué à un rythme soutenu dans ses séries avec, par moments, près de dix livres à venir. Pour mars, ils font plus sobre en proposant simplement une suite.

Jormungand – Tome 6

Pika

Du côté de Pika, les sorties livres et mangas vont cependant s’accélérer. Avec pas moins de vingt bouquins à nous proposer pour le mois à venir, on peut dire que du lourd va arriver. Et nul doute que chacun d’entre vous saura y trouver son compte ! Voici ce que l’équipe a retenu pour ce mois-ci.

Bakemonogatari – Tome 6

Black Shadow – Tome 2

Drifting Dragons – Tome 1

Record of Grancrest War – Tome 3

Edens Zero – Tome 8

Noragami – Tome 21

Kana

Ensuite, direction les éditions Kana. Ce mois-ci, l’éditeur va publier seize mangas, pour le plaisir de tous. Quels sont ceux que la rédaction compte garder à l’oeil ?

Time Shadows – Tome 5

Just Not Married – Tome 1

Samurai 8 – Tome 3

Sexy Cosplay Doll – Tome 3

Ototo

De son côté, Ototo sera bien présent. Ce mois sera calme pour eux, puisque seuls deux mangas estampillés de leur logo sortiront. Mais nul doute que ces deux livres en question sauront attirer moult d’entre vous.

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai – Tome 1

The Irregular at Magic High School : Enrôlement – tome 3

Kurokawa

Continuons notre tour des sorties livres et mangas avec Kurokawa. L’éditeur a onze livres à nous proposer ce mois-ci, dont le retour d’une licence mythique ! En voici une sélection.

One Punch Man – Tome 19

Shinobi Gataki – Tome 3

Goblin Slayer – Tome 5

Fullmetal Alchemist : Perfect Edition – Tomes 1&2

Kemono Incidents – Tome 5

Doki-Doki

Enfin, terminons notre tour des sorties livres avec Doki-Doki. Certes, nous n’avons jamais parlé de cet éditeur jusqu’à présent. Mais, ce dernier intègre désormais notre liste pour le meilleur, comme pour le pire. Allons donc voir ce que nous réserve leur mois de mars !

Why nobody remembers my world? – Tome 1

Servamp – Tome 14

Bref, vous l’avez remarqué, il y a pas mal de belles sorties livres à venir en mars. Comme d’habitude, vous lirez sans doute des livres qui n’ont pas été cités ci-haut. Dès lors, n’hésitez pas à partager avec nous vos lectures et découvertes de ce troisième mois de l’année !