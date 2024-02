Les magasins européens seraient de moins en moins enclins à remplir leurs rayons de jeux Xbox en boîte

Un changement progressif pour préparer la nouvelle génération ?

Christopher Dring a partagé quelques informations concernant le marché des jeux physiques Xbox en Europe, et il est en mesure de nous dire ce que vous avez probablement constaté en magasin : les rayons Xbox se font de plus en plus petits. Au plutôt, de plus en plus remplis par des cartes avec des codes à entrer, aux dépends de jeux physiques. Interrogé à ce sujet chez Games Industry Microcast (relayé par VGC), le journaliste précise certaines grandes enseignes européennes commencent à arrêter de remplir leurs stocks de jeux physiques Xbox :

« Juste avant Noël, un grand distributeur m’a dit qu’à travers l’Europe, plusieurs commerçants avaient commencé à ne plus proposer de référencement de jeux Xbox. Ils ont commencé à ne plus stocker de jeux Xbox, car elle est une console tellement numérique, les performances physiques des jeux sont vraiment faibles, et en fin de compte, lorsque vous vendez une console pour laquelle la plupart des gens téléchargent simplement des jeux, cela ne profite pas vraiment beaucoup au commerçant. »

Ce qui ne veut pas dire que les jeux Xbox ne se vendent pas du tout, mais simplement que la clientèle est davantage portée sur le numérique, et surtout le Game Pass. Il faut aussi préciser que cette situation est pour le moment très européenne, un marché sur lequel Xbox n’a pas une emprise aussi forte qu’un PlayStation ou qu’un Nintendo, contrairement aux Etats-Unis. Ce que l’on peut voir facilement en jetant un œil sur les ventes de jeux sur le territoire européen en 2023.

Rien de fondamentalement surprenant donc, si ce n’est le signe que cette transition est de plus en plus claire chez Xbox.