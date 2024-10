L’équipe derrière Mario + Les Lapins Crétins s’associe au lead designer de Red Dead Redemption pour fonder un nouveau studio

Une nouvelle licence au programme

Soliani a embarqué avec lui une partie de l’équipe d’Ubisoft Milan, à savoir Cristina Nava, Gian Marco Zanna et Luca Breda (qui ont aussi travaillé sur Just Dance ou encore la série Ghost Recon) pour fonder le studio Day 4 Night, dont vous pouvez voir le logo en bas de cet article. Et cette petite équipe n’est pas seule, puisqu’à la barre, en plus de Soliani, on y retrouve Christian Cantamessa, qui est connu pour son travail en tant que lead designer sur Red Dead Redemption, rien que ça. Il a également été scénariste sur La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor et sa suite.

Ce groupe ne se lance pas dans le grand bain à l’aveuglette, puisque ce studio est fondé à l’aide de Krafton et 1Up Ventures. Deux bureaux sont désormais ouverts à Milan et à Los Angeles. Ce studio travaillera sur une licence complètement nouvelle.

On ne sait rien de ce nouveau jeu, mais Ed Fries, qui travaille chez 1Up Ventures, nous vend un projet assez novateur :

« Quand on voit beaucoup de pitchs, comme c’est le cas pour nous, c’est toujours incroyablement amusant d’entendre une idée complètement nouvelle et originale. C’est sans doute la chose la plus créative que nous ayons vue depuis un bon bout de temps. »

On ne devrait cependant pas en voir la couleur avant quelques années, mais la création d’un nouveau studio est toujours une bonne nouvelle.