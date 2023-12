League of Geeks, le studio derrière Jumplight Odyssey et Solium Infernum, licencie la moitié de son staff

Un studio qui bat de l’aile et qui pourrait fermer en 2024

La situation chez League of Geeks est plus que problématique puisque l’on apprend via GamesIndustry.biz que le studio doit licencier 50 % de ses employés, soit 31 personnes qui se retrouvent désormais sans emploi. Cela comprend aussi des personnes qui travaillaient sur Jumplight Odyssey et ses mises à jour à venir, ce qui veut dire que le support pour le jeu est mis en pause jusqu’à nouvel ordre, le temps de voir s’il est possible de trouver un nouveau financement (le studio serait en contact avec deux investisseurs majeurs). Par ailleurs, 50% des bénéfices réalisés par le jeu au cours de l’année prochaine seront reversés aux employés licenciés en tant qu’indemnités.

Dans quelques mois, le studio s’apprête aussi à lancer Solium Infernum, qui a récemment fait parler de lui au PC Gaming Show. La sortie de ce titre n’est pas affectée par ces changements, tout comme le support d’Armello qui devrait continuer.

Interrogé par GamesIndustry.biz, le PDG du studio, Trent Kusters, n’a pas nié que ce résultat était en partie causé par ses directives ainsi que celles des autres dirigeants du studio (et certains PDG devraient sans doute en prendre de la graine) :

« C’est notre faute. En fin de compte, nous sommes les directeurs de cette entreprise. Il est de notre responsabilité de garantir que nos produits et notre équipe soient protégés. Il ne nous échappe pas que nous les avons mis dans cette situation et qu’il était de notre responsabilité d’éviter cela, quel que soit le type de bouc émissaire que nous pourrions désigner. »

Mais il tient aussi à signaler qu’il est de plus en plus difficile d’exister dans le paysage vidéoludique lorsque l’on est indépendants :

« Il y a un certain nombre de studios dans le monde – des centaines probablement – qui n’ont tout simplement pas été en mesure de signer un projet ou d’obtenir un financement et ils dépensent littéralement tout l’argent qu’ils ont en banque. Et ce dernier va juste s’épuiser à un moment donné. »

Pour rappel, Solium Infernum sortira sur PC le 14 février prochain. Si vous souhaitez soutenir le studio, vous savez ce qu’il vous reste à faire.