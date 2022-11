Jumplight Odyssey

Jumplight Odyssey est un jeu de simulation de colonies avec des éléments de roguelite développé par League of Geeks. Avec son esthétique inspiré par les animes des années 70, tels que Star Blazers, le titre nous fait suivre une princesse qui doit sauver son peuple qui se retrouve à bord du vaisseau Jumplight. On doit alors sauter de système en système pour extraire des ressources et se préparer au prochain saut, tout en s'occupant des survivants à bord.