Le studio derrière Clair Obscur: Expedition 33 fait le point sur l’absence de l’édition collector en France

Des accords de distribution difficiles à trouver

Voir que l’édition Lumière de Clair Obscur: Expedition 33 n’était pas vendue chez nous a eu de quoi décevoir, surtout pour un titre qui sent bon la baguette et qui n’a pas hésité à sortir ses plus beaux bérets in-game. Mais ne pas distribuer cette édition collector en France n’est évidemment pas le choix de Sandfall Interactive, qui explique cela sur Twitter (X) :

« Vous êtes beaucoup à nous avoir posés des questions quant à la disponibilité de l’Edition Lumière en France. Il va sans dire qu’en tant que studio Français, il nous tenait vraiment à cœur de vous la proposer. Malheureusement, la décision n’était ni entre nos mains ni entre celles de notre Publisher. En tant que nouveau studio travaillant sur un premier jeu, mettre en vente une version physique, avec des éditions collectors est un énorme défi. Nous regrettons que nos partenaires n’aient pas proposé l’Edition Lumière en France. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu obtenir une version physique, mais nous comprenons votre frustration et nous la partageons. »

Comprenez par là que Kepler Interactive, qui édite le jeu, n’a pas pu négocier une édition collector française pour le jeu avec Bandai Namco, qui distribue le jeu en Europe. Et ce alors que cette édition sera distribuée en Italie, en Espagne et au Portugal. Une situation évidemment regrettable, mais qui n’est certainement pas voulue par le studio. Rappelons qu’une édition physique standard sera quant à elle bien disponible partout.