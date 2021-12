Steam Deck : Valve montre le packaging et finalise son dernier prototype

Le Steam Deck fait décidemment bien parler de lui ces derniers temps. Après une annonce quant à l’absence d’exclusivités sur la prochaine console portable de Valve (ou devrait-on dire PC de poche ?), ainsi qu’un report en février 2022 il y a un mois, la voici qui prend la pose dans sa boite, afin de nous montrer un peu plus ses atours.

Le Steam Deck, son emballage et son boitier

Valve a récemment communiqué une mise à jour de ses avancées sur Steam, et indique avoir finalisé son tout dernier prototype avant que ce dernier ne rentre en phase de production. L’entreprise peut désormais envoyer ses nouveaux kits de développement aux différents studios.

Dans un autre domaine, Valve est actuellement en phase de test sur le packaging, qui comprendra le boitier noir ci-dessus. Toutes les versions du Steam Deck comprendront ce boitier de protection, ce qui est une très bonne chose.

Pour rappel, le Steam Deck sortira en février 2022, et peut se précommander dans ses version 64 Go sans SSD, 256 Go avec SSD, 512 Go avec SSD sur le store Steam. Pour de plus amples informations et un meilleur aperçu de la machine, nous vous renvoyons sur notre vidéo de présentation du Steam Deck.