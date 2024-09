Le RPG free-to-play Honkai Star Rail arrivera prochainement dans une édition physique

Elden Ring : Un nouveau patch vient vous donner un coup de main pour battre le boss final de Shadow of the Erdtree

Elden Ring : Un nouveau patch vient vous donner un coup de main pour battre le boss final de Shadow of the Erdtree

Warhammer 40,000: Space Marine 2 réalise déjà des records pour la série et s’est écoulé à 2 millions d’exemplaires

Warhammer 40,000: Space Marine 2 réalise déjà des records pour la série et s’est écoulé à 2 millions d’exemplaires

Le jeu Tales of the Shire, basé sur l’univers du Seigneur des Anneaux, sera présenté dans son propre showcase le 22 septembre

Le jeu Tales of the Shire, basé sur l’univers du Seigneur des Anneaux, sera présenté dans son propre showcase le 22 septembre

Dead Island 2 revient avec une édition Ultimate et un nouveau mode coopératif, voici le contenu et la date de sortie

Dead Island 2 revient avec une édition Ultimate et un nouveau mode coopératif, voici le contenu et la date de sortie

Remnant 2 : le troisème DLC « The Dark Horizon » sortira le 24 septembre prochain

Remnant 2 : le troisème DLC « The Dark Horizon » sortira le 24 septembre prochain