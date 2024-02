Le PS VR2 devrait bientôt être compatible avec le PC

Un éventail de possibilités plus large pour le casque

Pour souffler sa première bougie, le PS VR2 a eu droit à un billet sur le PlayStation Blog qui recense les sorties importantes à venir. On y retrouve des titres comme Little Cities: Bigger! (12 mars), Wanderer: The Fragments of Fate (27 juin), ou encore Soul Covenant et Zombie Army VR, qui arriveront tous les deux en 2024. Mais ce qui a été le plus remarqué dans cette prise de parole, c’est l’annonce d’une compatibilité PC qui est à l’étude pour le casque :

« De plus nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes en train de tester la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à de nouveaux jeux sur PC, afin d’offrir encore plus de variété en plus des titres PS VR2 disponibles via la PS5. Nous espérons rendre cette fonction disponible en 2024, alors restez à l’écoute ! »

Rien de très précis pour le moment, puisqu’il n’est pas détaillé comment cette compatibilité serait rendue possible, et quelles seraient ses limites. Mais c’est tout de même une belle promesse pour les possesseurs du casque, qui auront accès à une bibliothèque bien plus large. Rendez-vous plus tard dans l’année pour en savoir un peu plus.