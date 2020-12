Le MMO Skyforge fera son entrée sur Switch le 4 février 2021

Sorti dans un premier temps sur PC et PlayStation 4, puis sur Xbox One quelque temps après, le MMORPG d’Allods Team va débouler sur la console de Nintendo. On était déjà au courant d’un portage, on a désormais une date : rendez-vous le 4 février 2021 pour la sortie de Skyforge sur Switch.

Direction la planète Aelion

Rien de bien nouveau pour les connaisseurs de l’aventure, il s’agit d’un portage en bonne et due forme sur la petite dernière de Nintendo avec « une version entièrement optimisée ». Certes, on écope d’un léger retard puisqu’il devait initialement sortir courant l’automne 2020, mais étant donné que nous sommes aux portes de décembre, on s’attendait à ce report.

Skyforge garde son modèle économique de free-to-play et sera donc téléchargeable gratuitement via l’eShop. De nouveaux packs fondateurs seront disponibles au lancement et les premiers joueurs pourront récupérer un costume de Cyber Guerrier et d’autres objets s’ils finissent les missions introductions dans les cinq semaines de lancement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le MMORPG, on vous redirige vers notre test de Skyforge. Certes, il date du lancement en 2015 et le jeu a pas mal évolué depuis, mais cela vous permettra d’avoir un rapide aperçu.