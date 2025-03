Le jeu Paris Belle Epoque arrête son développement, le studio Monochrome Paris ferme ses portes

Pas si belle l’époque

En 2021, le studio français Monochrome Paris avait accouché d’un très sympathique Tandem: A Tale of Shadows, un jeu de plateformes et de réflexion original avec une belle direction artistique. Quelques années plus tard, l’équipe avait profité de l’AG French Direct pour dévoiler Paris Belle Epoque, un titre ancré dans notre capitale qui devait nous faire suivre une jeune chimiste ayant réalisé une découverte inattendue.

Présenté à un stade précoce du développement, l’équipe avait pourtant déjà posé les bases de ce qui allait devenir un jeu mêlant infiltration, énigmes et courses-poursuites dans un univers en 2.5D. Cependant, faute de financement et d’avoir trouvé un éditeur, le studio est contraint de fermer ses portes « On a investi toute notre trésorerie dans la démo du jeu. Comme nous n’avons pas réussi à trouver un publisher, nous avons dû liquider la société dans son ensemble » nous a déclaré l’un des fondateurs de Monochrome Paris.

L’état désastreux de l’industrie en cette période troublée est évidemment l’une des raisons de l’arrêt du développement, mais Jean-Bernard Grasset pointe également du doigt un secteur sans pitié : « J’ai travaillé dans beaucoup de différents secteurs. Et selon moi, le secteur du jeu vidéo est le plus difficile (beaucoup plus que le luxe par exemple). Très difficile à analyser (très peu de data), trop de concurrences et les cibles sont très complexes à suivre dans leur comportement et exigence. Et pourtant travailler sur un jeu est la plus belle expérience que j’ai pu vivre professionnellement. Donc sentiment partagé. C’est passionnant et brutal à la fois. D’ailleurs si les gens qui travaillent dans le JV n’étaient pas passionnées, cela ne tiendrait pas. »

Le créatif évoque un marché très concurrentiel avec des demandes toujours plus nombreuses chez les éditeurs (en évoquant un potentiel partenaire qui recevait « entre 1000 et 2000 démos » par mois). Qui plus est, il conseille aux autres développeurs de se concentrer « uniquement sur la visibilité et le gameplay si vous souhaitez que votre jeu soit publié ».

Le développement du jeu Paris Belle Epoque est donc annulé et la société Monochrome Paris actuellement en liquidation judiciaire. Jean-Bernard Grasset croise cependant toujours les doigts et ne dit pas non à un retour dans le monde du jeu vidéo, pour relancer ce projet ou un autre, même si ce n’est pas pour tout de suite : « Tant qu’il reste une lueur d’espoir on y croit.. et il y en a encore une ! Donc pour le moment mis de côté ». L’appel du pied est lancé. Mais pour l’instant, les esprits créatifs reviennent à leurs précédentes activités d’avant Tandem: A Tale of Shadows, c’est-à-dire des services créatifs pour les marques. Nos pensées à toutes les personnes impactées.