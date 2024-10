Edens Zero : Le RPG adapté du manga de Hiro Mashima (Fairy Tail) se remontre enfin et promet une sortie en 2025

Après Fairy Tail, Hiro Mashima ne s’arrête pas

C’est donc avec une première vraie bande-annonce que le jeu édité par Konami montre enfin le bout de son nez, plusieurs années après son annonce. Cette adaptation du manga de Hiro Mashima, célèbre mangaka derrière les séries Fairy Tail et Rave Master, va enfin prendre son envol sur PC et Xbox Series l’année prochaine.

Alors oui, on doute fort que ce soit là les seules plateformes pour cet action-RPG, étant donné que l’on voit mal Konami se priver de la PS5 ou même de la Switch pour lancer une adaptation de manga, mais la confirmation se fera surement après.

Dans ce jeu Edens Zero, on pourra visiblement incarner plusieurs personnages en plus de Shiki, et voyager assez librement dans l’univers imaginé par le mangaka. On ignore encore beaucoup de choses sur la structure du jeu. Il ne faut sans doute pas s’attendre à quelque chose de très similaire aux jeux Fairy Tail étant donné que ceux-ci sont développés par un autre studio (Gust). On ne sait pas non plus s’il adaptera la totalité du manga ou s’il se contentera d’aller au même point que l’anime.

Rendez-vous l’année prochaine pour en voir bien plus sur ce jeu Edens Zero.