Larcin Lazer : Le jeu de puzzle et d’infiltration est maintenant disponible

Si vous avez suivi avec assiduité nos précédentes éditions de l’AG French Direct, le nom de Larcin Lazer ne vous est peut-être pas inconnu. Développé par Géraud Zucchini, autrement connu sous le nom de DocGeraud sur YouTube et à qui l’on doit déjà le jeu Buissons, le titre s’était présenté à nous l’année dernière avec une démo qui donnait un avant-goût de cette expérience constituée de nombreux puzzles qui ont pout but de mettre à l’épreuve votre mémoire. On l’attendait initialement pour 2022, mais il aura finalement pris un peu plus de temps que prévu pour nous arriver enfin aujourd’hui en ce 25 janvier.

La mémoire comme meilleure arme de dissimulation

Larcin Lazer est présenté comme un puzzle-game dans lequel on incarne un voleur qui n’hésitera pas à s’infiltrer dans les salles les mieux gardées, tout cela dans le but de dérober les objets les plus précieux et pour sauver son matou.

Chaque salle représente ainsi un puzzle dans lequel il faut mener notre personnage d’un point A à un point B, tout en retenant la position de chaque piège, que ce soit des lasers, des alarmes, des gardes, ou encore d’autres mécanismes plus étonnants (sans parler des fantômes). Autant dire qu’il faudra compter sur une bonne mémoire pour venir à bout des 150 puzzles du jeu, répartis dans 5 univers différents, qui vont bien entendu faire grimper petit à petit le niveau de difficulté.

Vous pouvez dès aujourd’hui mettre la main sur Larcin Lazer via Steam, avec une offre de lancement à seulement 8,99 €.