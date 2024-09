L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur : On a joué au remake old-school de la première oeuvre de Benoît Sokal

Du neuf avec du vieux

Les équipes de Microids ont pendant un temps hésité à modifier l’œuvre originale pour proposer une aventure dans laquelle nous pourrions nous déplacer librement. Cependant, cela aurait eu un impact néfaste sur la visibilité des joueurs à identifier les indices et éléments importants pour résoudre les énigmes.

Le choix a donc été de conserver la formule en point & click d’origine, tout en la modernisant. On explore donc toujours notre environnement par le biais de plans de caméra fixe, mais avec des transitions évidemment plus fluide qu’en 1999. Visuellement, le titre est très joli. Nous avons eu un aperçu de végétation et des sombres recoins d’un phare et nous avons été impressionnés par le travail effectué sur la richesse de détails des décors et sur les effets de lumières. Les deux visages que nous avons pu voir étaient également convaincants dans leurs animations, bien aidés par l’apport de la motion capture. On est donc très curieux de voir le résultat visuel de ce remake dans des lieux plus exotiques comme la jungle de l’Amerzone.

Ravir les fans tout en séduisant les nouveaux joueurs

N’ayant jamais touché à l’original, nous faisons donc partie des nouveaux joueurs à séduire. La démo que nous avons eue entre les mains se déroulant au début de l’aventure, cela nous a permis de mieux comprendre les enjeux scénaristiques de l’œuvre et d’apprécier la mise en scène des événements.

Les fans de l’œuvre originale ne devraient quant à eux pas être perdus puisque ce remake ne modifie en rien la narration du jeu de 1999. C’est surtout au niveau du gameplay lié aux énigmes que se présentent les plus gros changements. En effet, difficile de convaincre un jeune public de 2024 avec une jouabilité âgée de 25 ans. Les énigmes ont ainsi été retravaillées pour s’adapter au marché actuel (sans perdre pour autant leur âme d’origine) tandis que de nouvelles ont été ajoutées pour enrichir cette nouvelle version de l’Amerzone.

On ne pourra pas comparer avec celles présentes dans le titre original, mais ce que l’on a vu semble beaucoup dépendre de codes à déchiffrer. Des codes numériques pour des cadenas par exemple, ou encore des instructions précises pour actionner des leviers dans un certain ordre. Dans le cadre de la démo, nous avons ainsi pu ouvrir un globe terrestre en pressant les bons compartiments selon des indices trouvés dans un journal de bord.

Le titre ne nous prend pas par la main et nous force à se creuser la tête pour trouver la solution. Cependant, il ne sera pas obligatoire de tout résoudre pour progresser. Une partie des énigmes est optionnelle et n’empêchera pas d’atteindre le générique de fin. Mais il faudra en contrepartie se passer de détails sur le lore permettant de mieux comprendre le scénario et son dénouement.

Peu habitué à ce genre de jeu, nous avons pourtant été séduits par la proposition. Le scénario semble plaisant à suivre, le titre est joli et les quelques puzzles que nous avons vus nous ont donné l’envie d’en voir plus. Rendez-vous en novembre 2024 pour découvrir en intégralité le remake de l’Amerzon – Le Testament de l’Explorateur sur PC, Playstation 5 et Xbox Series.