L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur trouve une nouvelle date de sortie et pourra être exploré via une démo

Découvrez une partie du remake dès aujourd’hui

Pour s’assurer que cette nouvelle version du jeu d’aventure soit présentée dans le meilleur état possible, Microids a accordé quelques mois de délai à son équipe. C’est pourquoi il ne faut pas attendre L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur avant le 24 avril prochain.

Mais si l’on vous dit que l’attente ne sera plus très longue pour découvrir (brièvement le jeu), c’est parce que Microids vient tout juste de publier une démo pour le jeu. Celle-ci et à découvrir aussi bien sur PC via Steam que sur consoles, et vous permet de découvrir le tout début de cette aventure. Lorsque le jeu complet sera disponible, vous pourrez transférer votre sauvegarde pour continuer votre partie déjà entamée via cette démo, à condition de rester sur la même plateforme.

L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une édition limitée pour le 25èe anniversaire est toujours prévue et contiendra le jeu de base ainsi qu’un « media book » contenant de nombreux artworks, aussi bien pour le remake que pour l’œuvre originale.