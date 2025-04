Test L’Amerzone : Le Testament de l’Explorateur – Un remake old-school réussi

Sorti à l’origine en 1999 et déjà sous la houlette de Microids, l’Amerzone est également le premier jeu de Benoît Sokal avant son travail sur la série Syberia. Un peu plus de 25 ans après, l’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur revient aujourd’hui dans une toute nouvelle version remake afin de permettre à un tout nouveau public de découvrir une œuvre reconnue par la critique dans une version sublimée. Nous avions eu l’occasion d’approcher ce remake lors de la Gamescom, et en tant que nouveau joueur, nous avions beaucoup aimé la proposition. Le plaisir est il resté intact tout du long ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans ces lignes.

Conditions de test : Nous avons terminé l’aventure en un peu moins de dix heures, tout en parvenant à compléter la majorité des enquêtes annexes. Le test a été réalisé sur PlayStation 5 en mode de difficulté « Aventure ».

Un voyage toujours aussi magique 25 ans après

Cette version 2025 de l’Amerzone ne vient pas modifier le matériau d’origine dans sa structure narrative. On y incarne toujours un jeune journaliste cherchant à se faire une place au sein de sa rédaction. Nous sommes envoyés en Bretagne, dans le phare où a choisi de se cloîtrer l’explorateur Alexandre Valembois. Ce dernier, après une expédition en Amerzone, est revenu en France avec un œuf appartenant aux Oiseaux Blancs, une espèce d’oiseau unique à ce pays, dépourvue de pattes et dont les ailes grandissent pendant toute leur vie.

Malheureusement pour l’explorateur, ces découvertes n’ont aucun crédit aux yeux de la communauté scientifique et il s’en retrouve exclu. Seul et rongé par le remords, il se consacre à une carrière de professeur et décide d’organiser une nouvelle expédition en Amerzone pour y ramener l’œuf. Mais épuisé par l’âge, il décède devant nos yeux après nous avoir confié la lourde tâche de retourner en Amerzone et d’y ramener l’œuf qu’il avait dérobé des années auparavant. Après avoir récupéré l’œuf et embarqué dans l’hydraflot, un appareil capable de voler et de naviguer, on s’envole vers l’Amerzone pour un voyage sur les traces de la première expédition de Valembois.

La narration est plutôt plaisante à suivre tout au long du jeu, avec une Amerzone très plaisante à parcourir. Le titre propose un joli mélange entre un cadre plutôt réaliste et quelques éléments plus fantastiques comme la faune et la flore de ce pays imaginaire.

La mise en scène conserve cependant ces codes propres à l’époque d’origine du titre et pourra surprendre un plus jeune public. En pense notamment à la mort de Valembois dès le début du jeu ou quelques dénouements un peu mal amenés sur la fin de l’aventure. Comptez environ une dizaine d’heures pour terminer l’aventure, durée qui pourra varier selon le mode de difficulté choisi et le temps nécessaire pour comprendre les différents puzzles et énigmes.

Une touche de modernité bien amenée

Puisque l’on parle de difficulté, précisons que cette nouvelle version 2025 de l’Amerzone propose des options d’accessibilité afin de lui permettre de toucher un plus large public. Deux modes de difficulté sont ainsi proposés au lancement de la partie (et modifiables à tout moment ensuite). Un mode Voyage, dans lequel les indices sont plus nombreux et plus précis afin de guider plus facilement les joueurs novices et un mode Aventure plus proche de l’expérience d’origine.

Ajouté à cela, il est possible une fois en jeu de révéler des indices sur comment résoudre un objectif ou encore via la pression d’une touche de révéler tous les éléments du décor avec lesquels une interaction est possible. Notez que ces deux options peuvent être désactivées. Les développeurs nous livrent ainsi un jeu qui parvient à proposer une expérience adaptée à une multitude de profils allant du débutant au vétéran. Pour bien mettre en valeur la modernité apportée par cette nouvelle version, il est important de comprendre d’où l’on vient.

L’Amerzone – le Testament de l’Explorateur de 1999 est un point & click dans lequel on évoluait sur des décors statiques dans lesquels se trouvait des objets avec lesquels interagir. On pouvait passer d’un écran à un autre, mais technologie de l’époque oblige, les transitions n’étaient que de simples changements d’écran instantanés par exemple.

Aujourd’hui, chaque transition se fait via une animation de déplacement renforçant l’immersion du joueur dans l’aventure. Il n’est cependant pas question de déplacement libre afin de respecter au mieux l’expérience d’origine. On passe donc d’écran en écran, en déplaçant un curseur sur le décor, permettant également d’interagir avec certains éléments. Ces interactions ont elles aussi été gratifiées d’une touche de modernité. Prenez le cas des leviers, tiroirs ou autres serrures. En 1999, l’interaction se faisant via un simple clic. Ici, le joueur est invité à réaliser le mouvement comme tourner une poignée de porte, tirer un tiroir, etc. L’aventure est ainsi beaucoup moins statique que dans le passé.

Nouveau contenu et nouveau visage

En plus de ses améliorations, la version 2025 du titre vient également ajouter du contenu supplémentaire. Cela passe dans un premier temps par certains puzzles, énigmes et mécanismes ajoutés pour permettre une expérience plus moderne et plus conséquente. Un journal a aussi été ajouté par rapport à la version de 1999. Ce dernier permet de retrouver nos objectifs, mais également d’enrichir les aspects narratifs du jeu. En effet, au cours de notre aventure, notre héros va noter un résumé des différents événements. C’est également dans ce journal que nous pourrons consulter les différents objets et documents ramassés en chemin.

Enfin, un onglet « Enquêtes » est présent. Ces dernières sont une totale nouveauté de ce remake et constituent en quelques sortes les quêtes secondaires que l’on pourra accomplir. Concrètement, pour résoudre une enquête, il va être nécessaire de trouver différents documents et objets sur un thème donné (par exemple les tribus d’Amerzone). Ces objets peuvent soit se trouver au sein d’un même chapitre, soit sur plusieurs et une fois un ensemble complété, on obtient alors un article rédigé par notre personnage venant enrichir le lore du jeu.

Parvenir à compléter les objectifs principaux est relativement simple. Nous ne sommes jamais submergés d’objets dans notre inventaire, ainsi il est assez intuitif et rapide de comprendre quel objet va servir à tel ou tel mécanisme. En revanche, il faudra bien ouvrir l’œil si vous souhaitez récupérer l’intégralité des indices permettant de terminer les enquêtes secondaires.

Rassurez-vous, si d’aventure, vous en loupiez quelques-uns dans un chapitre, il sera possible de rejouer les chapitres (en conservant les indices obtenus) une fois l’aventure terminée. Pour finir, on ne peut pas parler de ce remake sans mentionner son aspect technique. L’Amerzone dans sa mouture 2025 est réellement très joli. Les environnements sont riches et détaillés, les jeux de lumière sont plaisants et l’exploration de ce pays fictif et sa jungle luxuriante est un véritable plaisir.

Le titre propose deux modes graphiques, un mode performance sacrifiant la résolution pour le framerate et un mode fidélité pour l’inverse. Nous avons opté pour le second et n’avons jamais constaté de soucis de framerate lors de notre partie et le rythme du jeu étant par nature assez lent, plus de FPS ne nous ont jamais semblé nécessaire.

Nous n’avons pas non plus été gênés par de gros bugs, le seul que nous avons constaté était de pouvoir relancer à l’infini l’animation de ramassage d’un objet en particulier. On a également constaté une synchronisation labiale un peu hasardeuse (notamment sur le dernier personnage rencontré dans l’aventure), ce qui est un peu dommage dans le sens où il y a peu de discussion avec d’autres personnes dans le jeu. On salue en revanche la qualité de la version française avec un doublage intégral de très bonne facture auquel s’ajoutent de jolies pistes musicales, mettant en valeur les superbes panoramas de l’Amerzone.