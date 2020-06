La Xbox Series X sortira bien fin 2020 au Japon avec Halo Infinite

Si Microsoft avait déjà confirmé la sortie occidentale de sa Xbox Series X pour la fin de l’année (tout en affirmant que la pandémie n’avait pas bousculé les plans), le constructeur s’est aujourd’hui exprimé quant à la commercialisation nippone de sa machine. Bonne nouvelle pour les japonais, la future Xbox sortira bien fin 2020.

Avec Halo Infinite au lancement

Rien de bien surprenant puisque le constructeur nippon visait une sortie mondiale depuis la présentation de sa machine. Mais il est tout de même bon de le confirmer de manière officielle. Comme le rapporte le dernière numéro de Famitsu (qui a dévoilé en même temps la grosse surprise de Sega), la Xbox Series X sera bien commercialisé fin 2020 au Japon.

Contrairement à la Xbox One qui avait attendu un an pour sortir sur l’archipel nippon, la future machine sera dans les temps. Elle sera d’ailleurs accompagnée du très attendu Halo Infinite, tout comme chez nous. Scarlet Nexus, Bright Memory : Infinite et Assassin’s Creed Valhalla ont aussi été confirmés pour une commercialisation sur le sol japonais fin 2020. Yakuza Like a Dragon quant à lui n’a pas été évoqué par le magazine alors qu’il est bien prévu fin 2020 sur Xbox dans nos contrées.