La Switch 2 sera bien rétrocompatible avec les jeux de la Nintendo Switch actuelle

On imaginait mal Nintendo se priver de la rétrocompatibilité avec un tel catalogue disponible sur la Switch, surtout en connaissant son parc installé. Mais n’ayant encore aucun indice sur le concept de la prochaine console, le doute subsistait. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a pris la parole cette nuit pour confirmer que les jeux Switch seront bien jouables sur la console qui succèdera à celle-ci.

L’annonce est tombée pendant la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de la société. Dans un tweet, Furukawa-san a aussi a affirmé que l’abonnement Nintendo Switch Online suivra le même schéma :

« C’est Furukawa. Pendant le briefing de la réunion sur la politique de gestion d’entreprise d’aujourd’hui , nous avons annoncé que le logiciel Nintendo Switch sera également jouable sur le successeur de la Nintendo Switch. Le Nintendo Switch Online sera également disponible sur le successeur de la Nintendo Switch. De plus amples informations sur le successeur de la Nintendo Switch, y compris sa compatibilité avec la Nintendo Switch, seront annoncées à une date ultérieure. »

This is Furukawa. At today's Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) November 6, 2024