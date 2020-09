Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, notre avis sur le remaster en vidéo

Sorti il y a maintenant 8 ans, Kingdoms of Amalur avait marqué les esprits grâce à son univers accrocheur et les possibilités offertes par son gameplay. Avec Kingdoms of Amalur Re-Reckoning revient dans une version remasterisée, qui permet de remettre le jeu au gout du jour afin de le présenter à un plus large public.

Cette version n’apporte cependant pas grand chose en plus par rapport à la version originale, si ce n’est des graphismes revus et des temps de chargement réduits. Un remaster sans grande saveur, qui a surtout pour but de relancer la série pour la préparer pour l’extension du jeu, qui arrivera en 2021. On vous décrypte tous les points forts et points faibles de cet opus en vidéo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, vous pouvez également consulter notre test complet écrit.