Kaguya-sama – Love is War : Notre avis sur le tome 5 du manga de Pika

Nous revoilà pour parler de Kaguya-sama : Love is War, le manga d’Aka Akasaka, dont nous avons déjà vanté les qualités. Pour rappel, il s’agit d’un manga à sketch tournant autour de la notion d’amour, précisément entre deux personnages qui ne veulent pas s’avouer leurs sentiments et qui espèrent contraindre l’autre à le faire. Edité par Pika Edition, cette comédie-romantique atypique devrait atteindre les 23 volumes.

Une adaptation animée existe également, avec une saison 3 confirmée qui doit voir le jour courant avril 2022. Mentionnons enfin l’existence de deux films en live-action qui sont pour le moment exclusifs au marché japonais.

Vacances scolaires

Dans le tome 4 nous quittions le BDE juste avant la période des vacances d’été. Un tome qui marquait par ailleurs un tournant par rapport aux précédents, puisqu’il a commencé à tisser une intrigue évoluant au-delà du simple chapitre, avec des personnages, particulièrement nos deux héros, qui avaient un minimum évolué. Pour ce nouveau volume, les premiers chapitres nous emmènent directement durant l’été où l’on suit les péripéties de Shirogane et Kaguya, mais aussi Chaka Fujiwara la trouble-fête.

Nous en parlions vis-à-vis du tome précédent, malgré que la manga se conforte dans une approche à sketch, avec une confrontation par chapitre, le fil narratif continue de se construire petit à petit. L’auteur approfondit un peu plus la personnalité de ses personnages avec les situations qui, à chaque fois, permettent de souligner les traits de caractère. Dans un sens, les duels présentés renvoient le plus souvent à une faiblesse psychologique de Shirogane et/ou de Kaguya. On ne sera pas surpris de les voir plus fébriles, moins confiants, ce qui contraste avec ce à quoi ils nous ont habitués lors des confrontations passées. Ils paraissent mieux accepter leurs sentiments, bien qu’ils essayent toujours de ne rien montrer aux autres, et à l’autre.

Si Chika Fujiwara est toujours bien établie dans le récit, les autres personnages secondaires que sont Ishigami et Hayasaka sont ici moins présents, ils sont un peu plus mis en retrait comparé au tome 4. On note aussi que la relation entre Chika et Shirogane évolue un minimum et consolide les liens de l’intrigue, tout en démontrant en plus la présence d’un arc narratif pour les personnages importants, dont Chika Fujiwara fait indéniablement partie.

Amour universel

Kaguya-sama : Love is War c’est aussi un dessin efficace et un humour parfaitement maîtrisé. Les blagues fonctionnent toujours, avec toujours cette mise en scène réussie. Même constat pour les gags à répétition où ceux qui vont correspondre avec des évènements antérieurs. Ce n’est pas la première fois que nous le disons, mais il est une fois encore plaisant de se retrouver devant des séquences, des situations qui peuvent rappeler des souvenirs personnels.

Plus que de simplement raconter une histoire de comédie sur l’amour, Kaguya-sama : Love is War parvient aisément à parler à tous ses lecteurs et lectrices grâce à l’utilisation de situations universelles, il est facile de s’y retrouver. L’auteur tente parfois d’instaurer un peu de drama ici et là, ce qui aide à maintenir un rythme prenant, car l’absurdité de la scène en jeu ne tarde jamais à se révéler.

Pour la touche graphique, que dire de plus que ce que nous avons déjà pu dire sur les autres tomes. L’une des forces de l’œuvre, c’est peut-être sa capacité à se rendre lisible et compréhensible sans avoir nécessairement besoin des dialogues. Ces derniers vont venir apporter du décalage ou bien expliciter des pensées, mais techniquement il est possible de comprendre les enjeux et les émotions qui traversent les protagonistes par le dessin et les choix de cadrages. Cette touche de simplicité dans les traits et le character design n’enlève en rien le fait que les personnages sont très expressifs.

Faut-il craquer pour Kaguya-sama : Love is War tome 5 ?

Comment ne pas conseiller ce tome 5 de Kaguya-sama : Love is War. Que vous ayez déjà entamé la série ou non, il serait dommage de passer à côté de cette petite merveille. Un manga riche en rebondissements comiques et disposant de personnages au caractère marqué et exagéré, sans parler du concept en lui-même qui est assez original. Puis, les dessins sont sympathiques, en totale adéquation avec le ton de l’œuvre et on s’attache vraiment aux héros.

On rigole souvent, parfois c’est un petit sourire qui nous rappelle un souvenir, à d’autres moments c’est juste une situation, une réaction qui nous fait éclater de rire. Kaguya-sama a, par ailleurs, bien plus à raconter qu’on pourrait le croire. Qu’il s’agisse de réflexions autour de l’amour entre deux êtres, tout comme de porter un regard sur nous-mêmes et le rapport que l’on entretient avec ses propres sentiments.

Nous avons hâte de lire la suite comme à chaque tome, car pour l’instant nous sommes conquis. Donc connaisseur ou non, n’hésitez pas c’est une valeur sûre.