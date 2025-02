Japan Expo Sud 2025 : Programme, invités, prix, stands…Tout savoir sur l’événement

Quand aura lieu la japan expo sud 2025 ?

Comme chaque année, l’édition Sud de Japan Expo se tiendra en début d’année et c’est tout proche, c’est ce week-end : Japan Expo Sud 2025 se déroule du vendredi 21 février 2025 au dimanche 23 février inclus. L’ouverture se fait tous les jours à 9h15 et le festival ferme ses portes à 18h30. Notez que les possesseurs d’un billet Zen pourront y rentrer dès 8h45 (et 8h30 pour les Zen +15 ans). Rappelons que l’entrée est gratuite pour les moins de 8 ans.

Quel est le programme de la japan expo sud 2025 ?

Sans surprise, cette Japan Expo Sud 2025 proposera comme tous les ans, une palanquée d’activités. En dehors de quelques tournois de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon ou Lorcana sur des stands dédiés, la convention offrira également pas mal de quiz, jeux, mais aussi divers concerts sur la scène principale ichigo. Un live drawing voire une session de questions/réponses avec Yoichi Takahashi seront de la partie, comme un atelier doublage avec Brigitte Lecordier et Adeline Chetail.

Bien évidemment comme toujours, vous pourrez retrouver ci-dessous le programme complet heure par heure chaque jour. Vous pouvez également toute retrouver directement sur le site officiel de Japan Expo Sud.

Les invités notables

Yoîchi Takahashi

Pour tous les fans invétérés de Olive & Tom, le grand Yoîchi Takahashi sera bel et bien présent sur la scène de Japan Expo Sud. Le papa de Olive & Tom sera au festival afin d’y faire des séances de dédicaces, de questions/réponses, ainsi que de live drawing.

Adeline Chetail

Au rayon de la profession de comédien de doublage, Adeline Chetail nous fera honneur de sa présence lors de cette Japan Expo Sud 2025. Etant la voix de la princesse Amelia dans Wakfu, de Zelda dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, voire bientôt de Maelle dans le très ambitieux et attendu Clair Obscur: Expedition 33, la comédien du doublage sera en séances de dédicaces, mais également dans une session de questions/réponses avec Ed Le fou, mais aussi un atelier doublage avec Sora et Brigitte Lecordier.

Dorian Coulon

Côté animation dans l’industrie de l’animation japonaise, il y aura aussi un certain Dorian Coulon. Ce dernier a notamment travaillé sur les animations de divers mangas comme Black Clover, L’attaque des Titans, Jujutsu Kaisen ou encore One Piece. En plus d’une traditionnelle conférence de questions/réponses, il sera aussi présent en dédicaces le vendredi 21 février.

Et bien d’autres

Bien entendu, outre les invités cités ci-dessus, d’autres seront de la partie. Nous pensons notamment à Brigitte Lecordier que l’on ne présente plus, mais également divers artistes musicaux. Effectivement, la Japan Expo Sud aura le plaisir d’accueillir dans sa convention le groupe All In, mais aussi Cookiesan, ou encore UK et Kang Minsu. De plus, et outre Sora, Fils De la chance ainsi que Ed le Fou en youtubeur, nous pourrons noter la présence de Paula Andrade, autrice argentine qui va présenter son nouveau manga sur le Louvre, rien que ça.

Comment se rendre à la japan expo sud 2025?

Comme le Hero Festival, la Japan Expo Sud 2025 se déroule également au mythique Parc Chanot, à Marseille. Pour s’y rendre si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez également y accéder par le moyen de transport suivant :

Metro : Direction sainte marguerite dromel, arrêt rond point du prado et sortie Parc Chanot.

Tarifs Japan Expo Sud 2025

Voici les tarifs mis à jour pour l’année 2025 :

Tarif normal

Vendredi 21 février : 16€

Samedi 22 février : 25€

Dimanche 23 février : 20€

Tarif spécial