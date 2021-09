Haeminont Games (Surviving Mars) annonce Jagged Alliance 3 sur PC

Haeminont Games et THQ Nordic annoncent Jagged Alliance 3 à l’occasion des 10 ans de l’éditeur. Il s’agit d’un jeu de stratégie par les développeurs derrières le très bon Surviving Mars et les premiers Tropico.

Jagged Alliance tiré des années 90

Avec Jagged Alliance 3, le studio fait revivre ici une ancienne licence des années 90. Par ailleurs, les deux premiers opus sont disponibles sur GOG si jamais vous êtes curieux : Jagged Alliance 1 (1994) et Jagged Alliance 2 (1999). Le titre va nous embarquer dans un pays riche en ressources naturelles appelé le Grand-Chien. La nation sombre dans le chaos lorsque le président disparaît et qu’une organisation paramilitaire, la Légion, prend le contrôle de la campagne. La famille du président engage alors une puissante société, Adonis, pour le retrouver et ramener l’ordre dans le pays.

Jagged Alliance 3 est un jeu de stratégie tactique au tour par tour (qui semble être une sorte de X-COM-like) où vous pourrez recruter un tas de mercenaires pour les faire combattre sur le terrain. Certains seront d’ailleurs des hommages aux anciens opus, et il faudra en outre les personnaliser et les développer au fur et à mesure. Il y aura également différents éléments de RPG dans la gestion et l’exploration de Grand-Chien. Sachez que la campagne pourra également être faite en ligne avec des amis.

Jagged Alliance 3 sortira « bientôt » sur PC sans plus de précisions.