Test Jagged Alliance 3 – Un titre qui valait ses 24 ans d’attente ?

Ces dernières années, les jeux tactiques ont le vent en poupe avec de nombreux jeux de qualité, ou grandement appréciés des amateurs du genre. Entre le très bon XCOM 2, ou le plus récent Wasteland 3, les joueurs ont eu de quoi se mettre sous la dent. Pourtant, il existe une très ancienne licence qui, à son époque, jouissait d’une grande communauté de fans : Jagged Alliance. Avec son second opus sorti en 1999, la série avait tenté un retour avec le très critique Jagged Alliance: Rage. Heureusement pour les fans, cet échec critique et commercial n’a pas empêché la sortie du tout nouvel opus de la licence : Jagged Alliance 3.

Développé par Haemimont Games, les créateurs de Tropico 5 et Surviving Mars, le titre est édité par THQ Nordic. Disponible depuis ce 14 juillet 2023, il était très attendu par les amateurs de jeux tactiques et de fusillades. Autant rassurer les aficionados immédiatement, puisque Jagged Alliance 3 répond aux attentes et sait proposer une expérience riche mais accessible, tout en offrant un plaisir de jeu qui n’a rien à envier à la concurrence. Nous vous détaillons tout ça dans ce test !

Conditions du test : Nous avons joué à Jagged Alliance 3 sur PC durant un peu plus d’une trentaine d’heures, temps suffisant pour terminer la campagne et réaliser la majorité des éléments annexes. Il faudra compter entre 5 et 10h de jeu en plus, au moins, afin de pouvoir espérer tout terminer.

Un titre inspiré plein d’inspirations

La première chose à savoir est que Jagged Alliance 3 propose des combats tactiques approfondis, mais néanmoins accessibles. Ce mélange fonctionne bien et procure de la satisfaction au joueur durant l’intégralité des missions. De par son genre tactique, le titre propose au joueur de gérer une équipe de mercenaires surentraînés pour mener des missions et autres assauts au tour par tour. Bien sûr, l’escouade peut être personnalisée et chaque personnage possède une classe, ainsi que des attributs qui lui sont propres, permettant une grande variété dans le gameplay.

Côté intrigue, ce troisième opus nous sert une histoire ainsi simpliste, où le joueur est missionné de sauver le président d’une nation fictive d’Afrique de l’Ouest. Ce dernier a, en effet, été capturé par des ravisseurs travaillant pour le compte d’un méchant répondant au nom de “Major”. Avec quelques fonds, vous allez devoir monter une unité d’élite qui partira à sa rescousse. Une intrigue qui, pour le genre, résonne comme du déjà vu.

Prenant place en 2001, Jagged Alliance 3 aime également jongler avec les clichés et autres stéréotypes issus des films américains de la fin du 20ème et du début du 21ème siècle. On sent très bien les inspirations, ainsi que la testostérones et le goût du combat qui dégouline de chaque ligne de dialogue. Très, voire trop poussifs, cette ambiance et cet humour ne trouveront pas échos chez tout le monde, mais avec une certaine prise de recul et un peu de recontextualisation, on parvient aisément à se laisser prendre au jeu ici et là, tandis que l’on arpente les collines sinueuses où nous attendent moult ennemis qui ne rêvent que de nous faire la peau.

Pour ceux que cette imprégnation cinématographique très américano-américaine pourrait déranger, Jagged Alliance 3 propose tout de même de jolies choses pour se faire pardonner. Tout d’abord, il faut souligner le fait que les combats au tour par tour dépeints par le jeu sont excellents. Le titre offre également de la diversité en proposant au joueur de personnaliser son escouade en y intégrant jusqu’à six personnages différents. Chacun possède sa spécialité, allant des armes lourdes aux fusils de sniper, en passant bien entendu par divers explosifs. Chaque joueur peut alors décider de la façon dont il aborde les différentes missions du jeu. Il est tout à fait possible de réaliser chaque mission avec un médecin et cinq utilisateurs d’armes lourdes, comme il est possible de la jouer discrètement avec divers snipers qui avancent lentement. Cet opus est donc très permissif dans votre approche du combat, bien que certaines zones plus étriquées vous mettront à mal si vous avez opté pour une équipe spécialisée dans le combat à longue-distance. Mais, en dehors de ces rares phases, le titre vous laisse apprécier votre expérience à votre manière, sans jamais vous forcer.

Autre point appréciable, c’est que les développeurs ont pensé bon de rendre chaque personnage unique. Au diable la génération procédurale de personnages qui se ressemblent tous et n’ont aucun background digne de ce nom. Ici, chaque mercenaire possède ses propres caractéristiques, ainsi que son passé et son comportement. Tout ceci a d’ailleurs un impact sur les missions ainsi que le moral des troupes. Prenons l’exemple de Livewire qui de part son sarcasme permet de débloquer de nouvelles possibilités de dialogues, ou celui du médecin canadien qui permet de booster le moral de toute la troupe dès lors qu’il effectue un tir réussi. Bref, tout a été pensé pour que chaque choix fait par le joueur lui ouvre de nouvelles possibilités de jeu. Un point très bénéfique pour le titre dans sa globalité.

De nombreuses bonnes idées à tous les niveaux

Dans un autre registre, Jagged Alliance 3 propose également un mode coopératif, où deux joueurs peuvent embaucher chacun leur propre escouade et la gérer. Bien sûr, tout se fait depuis un fond commun afin de ne pas rendre l’aventure trop simple. Un point négatif à ce mode est que les deux joueurs se doivent de rester ensemble, il n’est pas possible pour l’un de nettoyer une zone, tandis que le second s’occupe d’une autre.

Plus globalement, on pourra également critiquer le fait que l’approche du “bourrin” est souvent la plus efficace. Puisque les ennemis ne tombent pas toujours du premier coup, que les couvertures ne sont pas toujours fonctionnelles, et que vous n’avez pas non plus une quantité infinie de munitions, il devient souvent plus simple de mettre toute votre escouade en ligne et faire en sorte que tous vos personnages tirent sur la même cible jusqu’à ce qu’elle tombe raide. Un point bien dommage tant le potentiel du titre est énorme et ses combats passionnants.

Néanmoins, ce troisième opus se rattrape en proposant une carte du monde des plus réussie, et d’une taille plus que respectable pour le genre. En effet, cette carte propose plus de 100 régions différentes, chacune ayant sa propre carte de bataille personnalisée. Bien sûr, la diversité est de mise dans ces nombreuses maps puisque vous pourrez parcourir de nombreux décors différents. Zones urbaines, savanes, plaines légèrement boisées, plages, etc. D’ailleurs, certaines de ces zones ne proposent aucun ennemi et sont uniquement utilisées à des fins de collecte de ressources.

Une petite note intéressante à avoir en tête, au passage, est que le titre propose aussi un mode mort permanente. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet de faire mourir définitivement un mercenaire tombé au combat. Apportant plus de réalisme au jeu et de tension dans les combats, ce mode est vivement conseillé afin de rendre l’expérience plus immersive et prenante. Expérience qui présente une petite facilité cependant : il devient rapidement très simple d’amasser de l’argent. Il est donc important, pour maintenir un bon niveau de difficulté, d’éviter de trop se reposer sur ce dernier.

Malgré tout, le titre reste plein de bonnes idées, apportant encore une fois une bonne variété dans les possibilités ainsi qu’une certaine rejouabilité. Parmi ces idées, on retrouve notamment les diverses options permettant l’amélioration des mercenaires. Via l’utilisation de composantes, que vous pouvez trouver sur les différentes cartes du jeu ou en démantelant des objets, vous pouvez créer des mods d’armes. Ayant des effets divers, ces mods peuvent apporter des bonus à la visée, ou encore des bonus au critique. Il est aussi possible d’ajouter des armures à vos soldats, ou d’augmenter leur niveau, ce qui débloquera de nouvelles compétences en fonction de leurs statistiques.

Enfin, notons que le titre, en plus de proposer une grande variété de possibilités, offre également un casting gargantuesque de personnages. Puisque chacun a sa propre personnalité, chacun a également ses propres lignes de dialogue ainsi qu’une implication et un impact différent à bien des niveaux. Changer d’escouade au cours de l’aventure, ou simplement recommencer au début en prenant d’autres membres fétiches pourrait alors changer grandement l’ambiance qui règne dans votre équipe, apportant alors un vent de fraîcheur à votre expérience.