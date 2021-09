Jagged Alliance 3

Jagged Alliance 3 est un jeu de stratégie au tour par tour façon XCOM développé par Haemimont Games et édité par THQ Nordic. Annoncé plus de vingt ans après la sortie du dernier épisode de la série, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de diriger une équipe de mercenaires afin de sauver le président et ramener l'ordre dans le Grand-Chien, un pays riche en ressources naturelles et en clivages politiques qui a sombré dans le chaos à cause de la Légion, une organisation paramilitaire.