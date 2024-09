Il y a de deux fois plus de PS5 vendues que de Xbox Series, de nouveaux chiffres révélés

Un écart qui va se creuser ?

Le journal a publié une vidéo qui revient sur l’état actuel de la branche Xbox au sein de l’industrie, en décortiquant sa stratégie axée sur le Xbox Game Pass. Une vidéo assez instructive pour le grand public, qui ne révèle pas d’informations tonitruantes en dehors de quelques détails intéressants. Comme lorsqu’elle s’intéresse aux chiffres de ventes de la génération actuelle, en combinant les données de Sony (rendues publiques) et celles de l’organisme Aldora Intelligence.

On peut donc y voir qu’à la fin du mois de juin dernier, la PS5 s’était écoulée à 61,7 millions d’exemplaires, contre seulement 28,3 millions pour la Xbox Series. Soit plus de 2 PS5 pour 1 Xbox Series, ce qui n’est pas sans rappeler le match PS4 vs Xbox One qui a donné lieu à un résultat équivalent (117 millions de PS4 contre 57,9 millions de Xbox One). On est donc loin de la génération PS3/Xbox 360, la meilleure de Microsoft, qui avait réussi à talonner de très près Sony.

Il sera intéressant de voir si ce gap entre la PS5 et la Xbox Series va s’élargir ou non durant l’autre moitié de vie de cette génération. Microsoft étant occupé sur son Xbox Game Pass tandis que Sony continue à sortir un nouvel hardware avec la PS5 Pro, l’écart ne va peut-être pas rester le même.