Hotel Barcelona : Un nouveau jeu d’action en 2,5D qui parodie les slashers, avec Suda 51 en tant que co-créateur

Welcome to the Hotel Barcelona

Pour ce jeu, Suda 51 n’est pas vraiment le seul maître aux commandes puisque ce projet a été confié au studio White Owls Inc. et il est supervisé par Hidetaka Suehiro (Swery 65). On retrouve malgré tout la patte du créateur de No More Heroes et tant d’autres licences dans ce jeu d’action en 2,5D très violent, qui entend bien parodier les films de types slashers des années 80-90 à sa façon. Difficile de vraiment comprendre comment en voyant ces premières images, même si l’on comprend bien que les boss sont inspirés par des films cultes, que ce soit Les Dents de la Mer ou Vendredi 13.

Le jeu introduira le concept de « Slasher Phantom » qui permet de voir des incarnations passées de votre personnage, effectuant le niveau devant vous, un peu à la manière des fantômes dans les jeux de course. Seul petit détail en plus : les hitbox sont actives pour votre fantôme, ce qui rend les ennemis plus simples à battre si vous mourez trop souvent. Beaucoup d’armes seront disponibles et on sera amené à visiter sept mondes différents avec tout autant de boss.

Aucune date de sortie précise n’est donnée mais cet Hotel Barcelona devrait être disponible dans le courant de l’année 2024 sur PC, Xbox Series et même sur PlayStation 5.