Hooked On You: A Dead by Daylight Dating Sim vous laisse séduire les personnages du jeu d’horreur

Et non, ce n’est plus le 1er avril, et pourtant. Behaviour Interactive souhaite visiblement capitaliser sur le succès de Dead by Daylight, et ce par tous les moyens possibles et imaginables. Lors d’un récent stream anniversaire, le studio a révélé l’existence de Hooked On You: A Dead by Daylight Dating Sim, qui, comme son nom l’indique, vous permettra de séduire les personnages du jeu d’horreur, qui vont troquer leurs armes mortelles pour aller faire un tour à la plage.

Le dating sim improbable

Le titre est ici développé par le studio Psyop, que l’on connaît justement pour un autre dating sim des plus étonnants, I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator.

On retrouvera ici 4 tueurs de Dead by Daylight à séduire, à savoir le Piégeur, la Chasseuse, le Spectre et l’Esprit, que l’on apprendra à connaître sous un autre jour. Entre histoires d’amour, d’amitié ou de haine, ce sera à vous d’effectuer les bons choix pour entretenir les relations que vous souhaitez avec les différents personnages.

Hooked On You: A Dead by Daylight Dating Sim vient d’ouvrir son site officiel, et nous promet qu’il sortira cet été sur Steam.