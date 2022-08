Accueil » Actualités » Hooked on You : Le dating sim délirant avec les personnages de Dead By Daylight est disponible

Behaviour Interactive a créé un véritable phénomène avec Dead By Daylight, et le jeu continue aujourd’hui à recevoir de multiples mises à jour avec du nouveau contenu. Le titre va prochainement accueillir plus de personnages issus de la série Resident Evil, comme Wesker, et se porte donc mieux que jamais. Histoire de surfer sur ce succès, le studio compte étendre sa licence fétiche et un premier spin-off loufoque avait été annoncé, Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim. Ce dernier est d’ores et déjà disponible.

Le dating sim pas comme les autres est sur Steam

Lors du showcase lié à Dead By Daylight qui a eu lieu hier soir, Behaviour Interactive a annoncé la sortie surprise de Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim sur Steam, au prix de 9,99 €.

Si vous aviez manqué cette annonce, notez que ce spin-off des plus étranges est un visual novel dans lequel vous êtes amené à draguer les tueurs les plus célèbres de Dead By Daylight. Oui, c’est aussi fou, glauque et drôle que ça en à l’air, et le jeu était loin d’être une blague.

Vous pouvez donc dès maintenant vous procurer le titre sur PC et tenter de conclure avec les 4 personnages qui sont présents, à savoir le Piégeur, la Chasseuse, le Spectre et l’Esprit, le tout sur une île paradisiaque (a priori).