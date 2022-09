Hogwarts Legacy : Mauvaise nouvelle, le Quidditch ne sera finalement pas présent dans le jeu

Avec sa présence à la Gamescom, Hogwarts Legacya montré qu’il était enfin prêt à nous en dire plus à propos de son contenu. Et si la communication s’est récemment attardée sur les points qui font bouillir d’impatience les fans de Harry Potter, comme avec des trailers sur les salles communes des différentes maisons du jeu, il y a quelques mauvaises nouvelles qui ont été lâchées discrètement. Comme celle concernant le Quidditch, qui ne sera pas de la partie.

Avalanche Software loupe Vif d’or

Et oui, l’emblématique sport de cet univers ne sera pas intégré au jeu. Hogwarts Legacy n’intègrera pas le Quidditch, et c’est le studio qui le confirme sur la FAQ du site officiel :

« On ne peut jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Cependant, le vol sur balai est un moyen de transport et les défis de course de balai font partie du jeu. Les joueurs peuvent également faire voler des balais pour explorer des lieux nouveaux et familiers autour du château de Poudlard. »

Voilà une annonce qui devrait faire pas mal réagir au sein de la communauté, tant les attentes autour de ce sport étaient grandes. Le Quidditch fait partie intégrante de la vie à Poudlard et reste emblématique pour la licence, ce qui veut dire qu’on aurait pu s’attendre à le retrouver sous la forme d’un mini-jeu, d’autant plus que le vol en balais est bien présent.

Le trailer diffusé en mars dernier pouvait pourtant nous laisser penser le contraire, donc difficile de savoir si cette partie a été coupée en cours de route, et si elle pourrait faire son apparition plus tard via une mise à jour. Mais au lancement, zéro Quidditch, malheureusement.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.