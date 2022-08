Hogwarts Legacy : Voici les configurations PC requises pour pouvoir jouer

Même si son trailer n’a pas révélé tant de choses, Hogwarts Legacy a déchainé les foules lors de la Gamescom et s’impose plus que jamais comme l’un des jeux les plus attendus de 2023. On se pose encore beaucoup de questions à propos du titre, notamment d’un point de vue technique, étant donné que le titre est prévu sur deux générations de machines, et même sur Switch, apparemment sans cloud (allez savoir comment). La communauté PC se demande donc quelle configuration sera requise pour le jeu, et on en sait maintenant un peu plus.

Quelles sont les configurations PC pour Hogwarts Legacy ?

Avec l’arrivée des nouvelles précommandes autour du jeu, Warner Bros Games a enfin accélérer sa communication et la mise à jour de la page Steam du titre nous permet de découvrir les configurations recommandées sur PC pour Hogwarts Legacy :

Configuration minimum

Système d’exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56

NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 85 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT

NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 85 Go d’espace disque disponible

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera ultérieurement sur Switch.