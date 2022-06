Oui, Hideo Kojima va continuer à travailler avec PlayStation malgré son prochain jeu Xbox

Petit vent de panique chez les possesseurs de consoles PlayStation qui sont fans de Hideo Kojima. Le créateur japonais a toujours eu un lien fort avec Sony et l’a prouvé avec l’exclusivité console de Death Stranding, mais Kojima Productions n’est pas du tout un membre des PlayStation Studios, ce qui laisse Kojima et ses équipes libres d’aller voir ailleurs s’ils en ont envie. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé puisque hier, après des mois de rumeurs, Phil Spencer a bien annoncé que Microsoft et Kojima Productions allaient collaborer sur un nouveau titre basé sur le cloud. De quoi en inquiéter certains.

As an independent creative studio, #KojimaProductions will continue pursuing work on creations for our fans. We will explore various possibilities with games, movies, and music through platforms that evolve with time and technology. We look forward to your continued support! pic.twitter.com/Q2Ww6exwGA

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022