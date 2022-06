Hideo Kojima a mis de côté un jeu dont le concept se rapproche de celui de la série The Boys

Hideo Kojima a visiblement beaucoup de projets sur le feu en ce moment, entre Overdose qui n’est plus un secret pour personne, et Death Stranding 2, qui n’est plus vraiment un mystère lui aussi. Mais le créateur japonais ne cesse de réfléchir à de nouvelles idées, et il a aujourd’hui fait une petite confession sur un projet qu’il avait en tête, mais qu’il n’a pas voulu continuer suite à une ressemblance trop proche au pitch de l’une des meilleures séries du moment, The Boys.

Homelander imaginé par Kojima, ça aurait mérité le coup d’oeil

"THE BOYS," which I quit after 3 episodes of season 1. I thought I'd watch the rest of the show. Actually, I watched a few episodes that were delivered at the time when I was about to start a project that I had been warming up for a long time, pic.twitter.com/UpI00pUIHQ — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022

Sur Twitter, Hideo Kojima a précisé qu’il a commencé à regardé The Boys en même temps qu’il était en train d’imaginer le concept d’un jeu, mais étant donné que ce dernier avait trop de ressemblance avec la série, il n’a pas continué :

« J’ai regardé quelques épisodes qui sont sortis au moment où je m’apprêtais à démarrer un projet que je préparais depuis longtemps, avant de le mettre en pause car le concept était similaire (avec un univers différent). Un truc avec un personnage (homme / femme) qui était avec une équipe de détectives spéciale affrontant des héros légendaires dans l’ombre. Je pensais à Mads [Mikkelsen] comme protagoniste. »

Le concept peut effectivement rappeler celui de The Boys, où un groupe d’êtres humains normaux fait face aux Seven (une parodie de la Justice League), les plus puissants héros de la planète, qui sont en réalité de belles ordures quand ils ne sont pas devant un public.

Il aurait sans doute été intéressant de voir comme Kojima se serait débrouillé avec un tel concept, que l’on imagine avoir un ton beaucoup plus sérieux et premier degré qu’une série comme The Boys.