Hideo Kojima espère nous parler de son autre jeu en préparation dans le courant de l’année 2023

Lors des Game Awards, la présence de Hideo Kojima était assurée et on s’attendait tous à y voir une première présentation d’Overdose, le nouveau jeu d’horreur sur lequel le créateur japonais serait en train de plancher. Mais surprise, c’est finalement Death Stranding 2 (ou DS2) qui a été officialisé le premier avec une vidéo impressionnante. On imagine donc que c’est ce projet qui sortira le premier et sur lequel Kojima va concentrer la majeure partie de son temps en 2023, mais il espère tout de même nous en dire plus sur son autre jeu prochainement.

Pas d’Overdose de Kojima avant 2023

Dans un message vidéo publiée sur YouTube pour fêter les sept années d’existence de Kojima Productions, le réalisateur a eu un petit mot sur l’autre projet sur lequel il travaille en plus de Death Stranding 2 :

« En plus de DS2, nous préparons également un tout nouveau jeu ainsi que des autres projets. J’espère vous apporter plus d’informations sur tous ces éléments l’année prochaine. »

Il faudra donc se montrer patients jusqu’à l’officialisation d’Overdose, si le projet conserve ce nom. On ignore encore quand sortira le deuxième volet de Death Stranding, mais on espère avoir des nouvelles des deux projets avant l’E3 2023 ou le prochain Summer Game Fest.