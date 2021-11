Hidden Deep : Le thriller de science-fiction montre son ambiance et lance une bêta fermée

Annoncé en début d’année, Hidden Deep s’est un peu fait oublier depuis. Il faut dire que les sorties s’enchaînent, et le thriller de science-fiction n’a pas fait beaucoup parlé depuis. Les développeurs ont pourtant bien avancé sur leur projet puisqu’ils viennent de lancer une bêta fermée et dévoile une nouvelle bande-annonce qui fera frissonner certaines et certains d’entre vous.

Si vous êtes claustro, passez votre chemin

Développé par le jeune studio Cogwheel Software, composé d’un seul homme, et repéré par Daedalic Entertainment, Hidden Deep est un jeu d’action et d’exploration en 2D qui vous enverra sous terre. Vous y suivrez un groupe de quatre chercheurs qui ont détecté d’étranges anomalies et qui vont enquêter sur la mystérieuse disparition du précédent groupe de scientifiques.

Deux modes de jeu sont prévus, défi ou histoire, et il est d’ailleurs possible d’y jouer soit en solo, soit en coopération avec un autre joueur. Le titre n’hésite pas à mettre en avant ses inspirations puisées dans Aliens, The Thing ou encore Half-Life avec un univers de science-fiction sombre et inquiétant. Il faudra parcourir un immense complexe et on imagine que les claustrophobes se sentiront à l’étroit sous cette surface.

Hidden Deep est toujours en développement et vient d’ouvrir une bêta fermée. Il est possible d’y participer en demandant l’accès du playtest sur Steam. L’accès anticipé est quant à lui prévu pour 2022.