Hidden Deep

Hidden Deep est un jeu d'action en 2D entre science-fiction et horreur. Le protagoniste progresse dans un complexe minier situé dans les profondeurs sous-marines. Après ne plus avoir reçu de nouvelles d'une première équipe envoyée sur les lieux pour enquêter sur d'étranges anomalies, il sera décide d'envoyer votre personnage à la tête d'une seconde escouade. Inspiré de célèbres films et jeux tels que Alien, The Thing ou Half-Life, le jeu propose un mode solo ou coop via lesquels il faudra gérer et diriger les membres de son équipe afin d'avancer dans cet endroit labyrinthique tout en faisant usage de différents outils comme des armes ou encore un grappin.