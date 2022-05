Have a Nice Death illustre en vidéo sa prochaine mise à jour Développement des infrastructures

Durant cet AGFD, Magic Design Studios a présenté un court teaser de la première grosse mise à jour de leur rogue-like : Have a Nice Death. Pour rappel, ce jeu vous fait incarner la mort dans sa quête vengeresse consistant à remettre au boulot tous ces sbires devenus incontrôlables et causant trop de dommages dans le monde des vivants.

Notre protagoniste ne se lance bien sûr pas dans cette quête par acquit de conscience, mais a comme but de pouvoir enfin s’offrir des vacances. En résumé : étage, arme, compétence, boss et atouts. Le jeu reprend les mécaniques bien ancrées dans le genre du rogue-like pour les adapter à sa formule et nous offrir un rogue-like soigné autant sur ses mécaniques et ses scènes d’action que sur son ton comique.

Développement des infrastructures mais aussi du contenu

D’après la courte vidéo de cet évènement, la mise à jour Développement des infrastructures va venir ajouter pas mal de choses au contenu de base. On note déjà plusieurs nouveaux Thanagers, au minimum 4, qui sont les semi-boss présents à chaque étage du titre. On recense également , d’après la vidéo, que le monde ou l’étage 5 va être revisité. Pour information, chaque étage du jeu se compose d’un boss final et de différentes salles en amont qu’il faut parcourir pour pouvoir atteindre le dit boss.

L’étage 5, qui est le dernier en date, ne présentait jusqu’à aujourd’hui qu’une seule salle avant de confronter le boss final de l’accès anticipé. On imagine que cette structure va être changée pour rajouter un peu de contenu à cette dernière étape. Enfin, une nouvelle mécanique va également arriver sous la forme d’un esprit apparaissant près d’une porte et qui a l’air d’octroyer des bonus au joueur en échange de malus. Un concept déjà existant dans le jeu et qui ne dépaysera pas les initiés.

Si, après toutes ces informations, vous êtes curieux d’en apprendre plus sur ce jeu toujours en accès anticipé, on vous propose de consulter notre preview sur Have a Nice Death.