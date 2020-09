Handball 21 sortira le 12 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

Annoncé de manière assez discrète en même temps que Tennis World Tour 2 en mai et absent de la conférence Nacon organisée le 7 juillet dernier, Handball 21 donne de ses nouvelles en lançant son compte Twitter officiel.

En plus de connaître la date de sortie qui a été fixée au 12 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, on apprend que, grâce à un partenariat signé avec l’équipe du PSG Handball, le jeu mettra en avant sur ses jaquettes françaises et internationales les joueurs mondialement connus Nikola Karabatic et Mikkel Hansen.

Un titre loin d’être gourmand pour le PC

Promettant notamment de proposer « une IA plus proche de la réalité et une refonte du système d’animations », la simulation sportive développée par EKO Software devrait inclure plus de 1600 joueurs internationaux reconnus et entièrement modélisés. Au total, six championnats sous licence seront présents dont quatre majeurs : la Proligue (France), la Liqui Moly Handball-Bundesliga (Allemagne), la Liga Sacyr ASOBAL (Espagne) et la PGNiG Superliga (Pologne).

Embarquant du multijoueur local et en ligne, le titre proposera aussi des modes Ligue et Solo. Le premier consistera à suivre la carrière d’un sportif et diriger une équipe tandis que le second vous donnera la possibilité de créer votre propre club tout en le gérant et participant aux différentes compétitions.

D’après sa page Steam, le jeu ne nécessitera pas une grosse configuration pour tourner correctement sur PC. Notez que, sur cette plateforme, une manette sera obligatoire pour jouer puisque le duo clavier/souris ne sera pas pris en charge.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : Intel Core i5-750 ou AMD Phenom II X4 965

Mémoire vive : 4 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7790

DirectX 11

Espace disque : 15 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-4570 ou AMD FX-8350

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 290X

DirectX 11

Espace disque : 15 Go d’espace disque nécessaire

Rendez-vous dans un peu plus de deux mois pour découvrir Handball 21.