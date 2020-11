Handball 21 dévoile un trailer de gameplay

Disponible dans quelques jours sur PC et consoles, Handball 21 se dévoile légèrement par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay. Même si cela ne se voit pas forcément sur la vidéo, le titre semble proposer une refonte graphique des animations qui bénéficient pour la première fois de la motion capture. EKO Software affirme ainsi que « les stars du handball et leurs mouvements sont plus fidèlement représentés. »

Des améliorations et du contenu ?

Dans son communiqué, le studio français indique également que le gameplay a gagné en profondeur, aussi bien en attaque qu’en défense. Dans le premier cas, vous pourrez varier les tactiques et les combinaisons facilement grâce à la croix directionnelle. Dans la seconde situation, l’ensemble du bloc devra être dirigé afin d’empêcher l’adversaire de marquer.

Côté contenu, celui-ci est plus important que ce qui avait été annoncé en septembre puisque ce n’est pas six mais huit championnats européens sous licence qui seront présents, soit 129 équipes et 2299 joueurs officiels.

Rappelons aussi que, en plus d’embarquer du multijoueur local et en ligne, le titre proposera deux autres modes de jeu. Dans « Solo », vous gèrerez de A à Z une équipe entièrement créée et personnalisée, visiblement un peu à la manière de FUT dans FIFA, avec pour objectif de la mener au sommet. Quant à « Championnat », il vous permet de jouer une équipe déjà existante pendant toute une saison.

Handball 21 sortira le 12 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.